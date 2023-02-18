Гонщик «Формулы-Е» Фряйнс пропустит этап в Кейптауне из-за перелома руки

Нидерландский пилот Робин Фряйнс пропустит пятый этап чемпионата «Формулы-1», который состоится 25 февраля в Кейптауне, сообщает команда ABT Cupra.

Решение было принято после осмотра Фряйнса медиками FIA. Гонщик получил сложный перелом левой руки больше месяца назад во время первого этапа чемпионата мира.

Фряйнса в ней заменит 26-летний пилот из Йоханнесбурга Кельвин ван дер Линде, для которого этап, впервые в истории проходящий в Африке, станет домашним. Он же заменял пилота в первых трех гонках.

На его счету финиш на 16-м и 18-м месте в Саудовской Аравии и сход в Индии.