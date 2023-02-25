Гонщик «Ниссан» Фенестраз впервые в карьере завоевал поул на этапе «Формулы-Е»

Пилот «Ниссан» Саша Фенестраз будет стартовать с первой позиции в гонке пятого этапа чемпионата мира «Формулы-Е», который впервые в истории проходит в Кейптауне.

В своей самой быстрой попытке французский гонщик проехал круг по городской трассе за 1 минуту 07,848 секунды. Для Фенестраза – это первый поул в карьере в электрической серии.

С первого ряда также будет стартовать Мак Гюнтер из «Мазерати», который проиграл в своей квалификационной попытке 0,422 секунды обладателю поула. Второй ряд заняли пилоты «Ягуара» Ник Кэссиди и Митч Эванс.

Лидер сезона немец Паскаль Верляйн стартует шестым.

Гонка в Кейптауне стартует в субботу вечером.