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Первую в истории южноафриканскую гонку «Формулы-Е» выиграл португалец да Кошта

Лидер чемпионата Паскаль Верляйн сошел, но сохранил первое место в общем зачете.
25 февраля 2023 20:10
автор: Александр Евграфов

Первую в истории гонку чемпионата мира «Формулы-Е», проводимую в Южной Африке, выиграл гонщик «Порше» Антониу Феликс да Кошта.

Вторым финишировал пилот «DS» Жан-Эрик Вернь, отставший от победителя на 0,281 секунды, третье место у Ника Кэссиди из «Ягуара» (+1,808).

Лидер чемпионата немец Паскаль Верляйн сошел на первом круге из-за аварии, но сохранил первое место в личном зачете.

В гонке по соображениям безопасности не приняли участие пилоты команд Mahindra и ABT Cupra. По ходу свободных заездов на машине Лукаса ди Грасси сломалась задняя подвеска. Расследование не выявило явных причин поломки, и было принято решение четырем пилотам не участвовать ни в квалификации, ни в гонке.

Шестой этап чемпионата мира «Формулы-Е» пройдет 25 марта в бразильском Сан-Паулу.

источник: «Советский спорт»
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Лидер чемпионата Паскаль Верляйн сошел, но сохранил первое место в общем зачете.
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