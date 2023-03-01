Жена руководителя «Мерседес» Тото Вольффа Сьюзи возглавила женскую серию F1 Academy

Бывшая гонщица Сьюзи Вольфф, супруга руководителя гоночной команды «Мерседес» Тото Вольффа возглавит женскую гоночную серию F1 Academy, первый сезон который состоится в 2023 году.

Подчиняться Вольф будет непосредственно руководителю «Формулы-1» Стефано Доменикали. Цель женской серии – это подготовка молодых женщин-гонщиков к переходу в более серьёзные чемпионаты, анонсировали календарь на предстоящий сезон.

Первый сезон включает в себя семь этапов, которые пройдет в Шпильберге (Австрия), на испанских автодромах в Валенсии и Барселоне, Зандфорте (Нидерланды), в итальянской Монце, французском Ле-Кастелле и в Остине. Также предусмотрено 15 дней официальных тестов.