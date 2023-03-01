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Жена руководителя «Мерседес» Тото Вольффа Сьюзи возглавила женскую серию F1 Academy

У Сьюзи Вольфф за плечами свой богатый гоночный опыт.
01 марта 2023 17:21
автор: Александр Евграфов

Бывшая гонщица Сьюзи Вольфф, супруга руководителя гоночной команды «Мерседес» Тото Вольффа возглавит женскую гоночную серию F1 Academy, первый сезон который состоится в 2023 году.

Подчиняться Вольф будет непосредственно руководителю «Формулы-1» Стефано Доменикали. Цель женской серии – это подготовка молодых женщин-гонщиков к переходу в более серьёзные чемпионаты, анонсировали календарь на предстоящий сезон.

Первый сезон включает в себя семь этапов, которые пройдет в Шпильберге (Австрия), на испанских автодромах в Валенсии и Барселоне, Зандфорте (Нидерланды), в итальянской Монце, французском Ле-Кастелле и в Остине. Также предусмотрено 15 дней официальных тестов.

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У Сьюзи Вольфф за плечами свой богатый гоночный опыт.
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