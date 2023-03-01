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Российских гонщиков с двойным гражданство обязали подписывать документ с осуждением СВО

FIA ужесточила меры по отношению к российским пилотам.
01 марта 2023 19:08
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация (FIA) ужесточила требования к допуску на старт российских и белорусских гонщиков, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией другой страны, сообщается на сайте FIA.

Теперь гонщики с двойным гражданством обязаны подписывать декларацию о дистанцировании от спецоперации на Украине.

«Любой российский или белорусский гонщик или чиновник с двойным гражданством, который не подпишет декларацию, обязывающую придерживаться принципа мира и политического нейтралитета FIA, не будет допущен к участию», - говорится в сообщении на сайте FIA.

Ранее требование подобное требование на пилотов с двойным гражданством не распространялось.

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