Европейский суд разрешил Мазепину выступать в гонках

Европейский суд удовлетворил иск российского гонщика Никиты Мазепина против Совета Европейского союза и разрешил ему выступать в различных гоночных сериях.

Мазепин оказался под санкциями ЕС после того, как отказался разорвать связи с «Уралкалием», компанией, которой владеет его отец, Дмитрий Мазепин, также находящийся под санкциями. После этого Совет ЕС ввел санкции по отношению и Никиты Мазепина.

Согласно решению суда ограничительные меры по отношению к его профессиональной деятельности как гонщика, сняты. Он сможет участвовать в гонках на территории ЕС, ему разрешено въезжать в страны ЕС.

Однако суд ввел различные ограничительные меры против россиянина. Мазепин будет обязан участвовать в гонках только в нейтральном статусе, а также должен будет подписать декларацию FIA о нейтральности.