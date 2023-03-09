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Чемпион мира «Формулы-1» 2007 года Райкконен вновь выступит в NASCAR

Финский гонщик проедет этап на автодроме COTA в Остине, штат Техас.
09 марта 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен примет участие в гонке серии NASCAR за рулем команды Trackhouse Racing, сообщает пресс-служба коллектива.

«Я прекрасно провел время в NASCAR, мне нужно было многое узнать за малый промежуток времени, но это все было полезно. Гонки стали серьезным испытанием. В этот раз я буду участвовать на знакомой мне трассе, так что учиться будет проще», - цитирует гонщика пресс-служба команды.

Финн будет выступать за рулем машины под номером 91. Ранее Райконнен уже выступал в NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глене в 2022 году, и не добирался до финиша.

Этап NASCAR в Остине состоится 26 марта. На трассе в Остине Райкконен одержал свою последнюю, 21-ю победу в «Формуле-1» в октябре 2018 года за рулем «Феррари».

Чемпион мира «Формулы-1» 2007 года Райкконен вновь выступит в NASCAR
Финский гонщик проедет этап на автодроме COTA в Остине, штат Техас.
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