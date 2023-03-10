Чемпион мира «Формулы-1» 2009 года Баттон выступит в NASCAR

Чемпион мира «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон примет участие в гонке серии NASCAR за рулем «Форд-Мустанг» команды Rick Ware Racing, сообщает пресс-служба коллектива.

В планах Баттона провести несколько гонок в серии, кроме Остина, он примет участие в гонке в Индианаполисе и Чикаго. После завершения карьеры в «Формуле-1» Баттон выиграл чемпионат Super GT, участвовал в «24 часах Ле-Мана», различных гоночных сериях. Баттон выступит на машине под номером 15.

Ранее сообщалось, что в гонке в Остине, которая состоится 26 марта, примет участие еще один бывший гонщик «Формулы-1», чемпион мира 2007 года Кими Райкконен.