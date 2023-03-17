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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вернется за руль ради демозаездов

Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет демонстрационные заезды накануне старта чемпионата MotoGP.
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вернется за руль ради демозаездов
17 марта 2023 19:03
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вновь сядет за руль машины «Формулы-1» и проведет демонстрационные заезды накануне старта чемпионата MotoGP в Португалии, сообщает пресс-служба турнира.

Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера будет пилотировать машину «Уильямс-БМВ» FW25, в которой он выступал в 2003 году. На ней он побеждал в «Формуле-1» дважды в сезоне 2003 года – на Гран-при Европы и Гран-при Франции.

Первый этап сезона MotoGP, Гран-при Португалии, пройдёт с 24 по 26 марта на трассе в Портимане.

На счету Ральфа Шумахера, завершившего карьеру в 2007 году, шесть побед в «Формуле-1» и 27 подиумов.

источник: «Советский спорт»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вернется за руль ради демозаездов
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вернется за руль ради демозаездов
Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет демонстрационные заезды накануне старта чемпионата MotoGP.
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