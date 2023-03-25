Гонщик Repsol Honda Марк Маркес выиграл первый поул сезона MotoGP

Испанский гонщик Honda, шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес выиграл первый поул нового сезона MotoGP – Гран-при Португалии.

Маркес проехал свой лучший круг по трассе в Портимане за 1 минуту 37,266 секунды. Рядом с ним будет стартовать действующий чемпион, пилот «Дукати» Франческо Баньяя, проигравший обладателю поула 0,064 секунды. Также с первого ряда уйдет в гонку еще один гонщик на «Дукати» Хорхе Мартин (+0,228).

В субботу состоится первый в истории MotoGP 20-минутный спринт, решетка которого также будет сформирована по итогам квалификации.