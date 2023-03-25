Гонщик DS Вандорн выиграл квалификацию этапа «Формулы-Е» в Бразилии

Бельгийский гонщик команды DS Стоффель Вандорн выиграл квалификацию шестого этапа чемпионата мира «Формулы-Е» в Сан-Паулу.

В своей лучшей попытке Вандорн проехал за 1 минуту 11,904 секунды. Второй результат у португальца Антонио Феликса да Кошты из «Порше», третьим стартует Митч Эванс из «Ягуара».

Лидер чемпионата Паскаль Верляйн будет стартовать с 20-го места. Он также потерял три места на стартовой решетке за столкновение в предыдущей гонке.

Гонка в Сан-Паулу состоится в субботу вечером.