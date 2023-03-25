Райконнен стал 22-м в квалификации на этапе NASCAR, Баттон – 24-м

Чемпион мира 2007 года «Формулы-1» финн Кими Райкконнен занял 22-е место в квалификации шестого этапа чемпионата NASCAR Cup Series на трассе в Остине (Техас, США). Он проехал лучшую попытку за 2 минуты 12,53 секунды.

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон стал 24-м. Его результат 2 минуты 12,56 секунды.

Поул выиграл американский гонщик команды Hendrick Motorsport Уильям Байрон (2.10,76). Второй результат у Тайлера Реддика (2.10,90), третий – у Остина Синдрика (2.11,35).

Гонка в Техасе состоится в воскресенье.