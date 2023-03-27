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Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии

Испанский гонщик получил двойной штраф – Long Lap.
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
27 марта 2023 00:16
автор: Александр Евграфов
автор фото: motogp.com

Испанский пилот Respol Honda Марк Маркес извинился перед португальскими болельщиками и пилотами испанцем Хорхе Мартином и португальцем Мигелем Оливейрой за инцидент, произошедший на третьем круге в основной гонке первого этапа MotoGP Гран-при Португалии.

В одном из поворотов Маркес ошибся на торможении, избегая столкновения с Мартиным, допустил контакт с Оливейрой. В итоге Мартин потерял много позиций (и спустя несколько кругов сошел), а Маркес и Оливейра сошли сразу.

«Я хотел бы извиниться перед Оливейрой, его командой и португальскими болельщиками, потому что это была гонка Мигеля. Я совершил большую ошибку сегодня. Я сильно заблокировал переднее колесо в тот момент, не собираясь обгонять Мартина. Возможно, шины были недостаточно прогреты. Я отпустил тормоза и мотоцикл повело. Избежать контакта не было возможности. Я сразу подошел к Мигелю, навестил его в медцентре. К счастью, с ним все в порядке. У меня болит правая рука и колено, но это менее важно. Я принимаю штраф из двух Long Lap на Гран-при Аргентины», - написал Маркес в социальных сетях.

Штраф Long Lap подразумевает проезд в гонке по специальной срезке в одном из поворотов, что обычно приводит к потере нескольких позиций.

Первые гонки сезона выиграл действующий чемпион Франческо Баньяя на «Дукати». Второй этап состоится в Аргентине 2 апреля.

источник: «Советский спорт»
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
Испанский гонщик получил двойной штраф – Long Lap.
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