Экипаж Сидорковой и Скрябина снялся с первого этапа гонок на выносливость в Сочи

Экипаж Ирины Сидорковой и Александра Скрябина снялся с первого этапа гонок на выносливость в Сочи. Причиной стала снежная буря и огромные заторы, которые образовались в Ростовской области.

«Я не еду. И это не первоапрельская шутка. Колеса к «Феррари» застряли из-за снежной бури где-то под Ростовом. Извините за надежды и ожидание…», - говорится в сообщении.

Ранее из-за гоночного инцидента на трассе снялся с этапа еще один экипаж команды «SMP Racing» в составе Виктора Шайтара и Александра Смоляра, выступающий на спортпрототипе BR03.

Старт трехчасовой гонки назначен на 15:45 по московскому времени.

Сидоркова выступает в этом сезоне в гонках на выносливость на машине «Феррари» GT3. Второй этап чемпионата Эндуранс состоится 27 мая на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.