ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экипаж Сидорковой и Скрябина снялся с первого этапа гонок на выносливость в Сочи

Причина стала снежная буря, нарушившая движение в Ростовской области.
01 апреля 2023 12:09
автор: Александр Евграфов

Экипаж Ирины Сидорковой и Александра Скрябина снялся с первого этапа гонок на выносливость в Сочи. Причиной стала снежная буря и огромные заторы, которые образовались в Ростовской области.

«Я не еду. И это не первоапрельская шутка. Колеса к «Феррари» застряли из-за снежной бури где-то под Ростовом. Извините за надежды и ожидание…», - говорится в сообщении.

Ранее из-за гоночного инцидента на трассе снялся с этапа еще один экипаж команды «SMP Racing» в составе Виктора Шайтара и Александра Смоляра, выступающий на спортпрототипе BR03.

Старт трехчасовой гонки назначен на 15:45 по московскому времени.

Сидоркова выступает в этом сезоне в гонках на выносливость на машине «Феррари» GT3. Второй этап чемпионата Эндуранс состоится 27 мая на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

источник: «Советский спорт»
Экипаж Сидорковой и Скрябина снялся с первого этапа гонок на выносливость в Сочи
Причина стала снежная буря, нарушившая движение в Ростовской области.
01.04.2023 12:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
Испанский гонщик получил двойной штраф – Long Lap.
27.03.2023 00:16
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Райконнен стал 22-м в квалификации на этапе NASCAR, Баттон – 24-м
Поул в Техасе выиграл американец Уильям Байрон.
25.03.2023 19:57
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик DS Вандорн выиграл квалификацию этапа «Формулы-Е» в Бразилии
С первого ряда также будет пилот «Порше» Антонио Феликс да Кошта.
25.03.2023 18:03
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик Respol Honda Марк Маркес выиграл первый поул сезона MotoGP
Испанец на 0,064 секунды опередил действующего чемпиона мира Франческо Баньяю.
25.03.2023 15:17
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вернется за руль ради демозаездов
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вернется за руль ради демозаездов
Брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет демонстрационные заезды накануне старта чемпионата MotoGP.
17.03.2023 19:03
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщица Сидоркова выступит в новом сезоне в классе GT3 в СМП Эндуранс
Гонщица Сидоркова выступит в новом сезоне в классе GT3 в СМП Эндуранс
Выступление пройдет в качестве подготовки к выступлениям в других сериях GT.
17.03.2023 17:44
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира «Формулы-1» 2009 года Баттон выступит в NASCAR
Британский гонщик проедет этап на автодроме COTA в Остине, штат Техас.
10.03.2023 14:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира «Формулы-1» 2007 года Райкконен вновь выступит в NASCAR
Финский гонщик проедет этап на автодроме COTA в Остине, штат Техас.
09.03.2023 16:59
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Сын президента Международной автомобильной федерации погиб в аварии
Подробности инцидента не сообщаются.
09.03.2023 16:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика