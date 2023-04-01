Гонщик «Gresini Racing» Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Аргентины

Гонщик команды «Gresini Racing» Алекс Маркез выиграл квалификацию Гран-при Аргентины, второго этапа чемпионата мира MotoGP.

Испанец проехал круг по трассе Термас-де-Рио-Ондо в своей лучшей попытке за 1 минуту 43,881 секунды.

С первого ряда также стартуют итальянцы Марко Бедзекки (+0,172) и Франческо Баньяя (+0,858). Все трое гонщиков выступают на мотоциклах «Дукати».

Этап в Аргентине из-за травм, полученных на первом этапе в Португалии, пропускают четверо гонщиков: Пол Эспаргаро, Марк Маркес, Мигель Оливейра и Энеа Бастианини. Руководство команд приняло решение не менять пилотов.

Позже в субботу состоится спринтерская гонка, основная гонка пройдет в воскресенье. Результаты спринтерской гонки не влияют на расстановку на стартовой решетке в воскресной гонке.