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14-летний картингист погиб во время гонки в Венесуэле

Трагедия произошла во время гонки по улицам города
05 апреля 2023 09:42
автор: Александр Евграфов

Четырнадцатилетний картингист погиб во время соревнований по картингу в Ла Консепсьоне, муниципалитете Хесус Энрике Лосада, сообщает венесуэльский Telegram-канал Suresnoticia.

По данным источника, пилот потерял управление своим картом и врезался в фонарь на разделительной полосе. Организаторы пренебрегли мерами безопасности и не огородили столбы и фонари барьерами безопасности.

Молодой гонщик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в клинику в Сабанете, однако впоследствии скончался в госпитале.

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