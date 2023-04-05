14-летний картингист погиб во время гонки в Венесуэле

Четырнадцатилетний картингист погиб во время соревнований по картингу в Ла Консепсьоне, муниципалитете Хесус Энрике Лосада, сообщает венесуэльский Telegram-канал Suresnoticia.

По данным источника, пилот потерял управление своим картом и врезался в фонарь на разделительной полосе. Организаторы пренебрегли мерами безопасности и не огородили столбы и фонари барьерами безопасности.

Молодой гонщик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в клинику в Сабанете, однако впоследствии скончался в госпитале.