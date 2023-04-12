Гонщик Respol Honda Маркес пропустит Гран-при Америк из-за травмы

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес пропустит третий этап чемпионата мира – Гран-при Америк, сообщает пресс-служба команды Respol Honda.

«Маркес прошел комплексное медицинское обследование в Мадриде, компьютерная томография показала, что пястная кость на правой руке еще не полностью срослась. Мы обсудили ситуацию и решили, что Марку лучше не рисковать и завершить свое лечение», - говорится в сообщении.

Маркес сломал руку в аварии на первом этапе чемпионата мира – Гран-при Португалии, когда он врезался в Мигеля Оливейру. Участие португальца в третьем этапе также под вопросом.

Третий этап состоится 14-16 апреля в Остине, на трассе COTA. Лидером чемпионата является итальянец Марко Бедзекки. Его соотечественник, действующий чемпион мира Франческо Баньяя идет вторым.