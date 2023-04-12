Российский гонщик Квят в следующем сезоне может перейти в «Формулу-Е»

Российский гонщик Даниил Квят может перейти в «Формуле-Е», сообщает The Race.

По данным источника, в услугах российского бывшего пилота «Формулы-1» заинтересована команда NIO333. Квят уже прошел процедуру подгонки сиденья и отработал на командном симуляторе. Предполагается, что гонщик примет участие в тестах новичков в Берлине, а также принять участие в сессии свободных заездов на сдвоенном этапе в Риме, 15-16 июля.

В нынешнем сезоне 28-летний Квят выступает в составе команды Prema Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе LMP2.

После шести этапов команда NIO333 набрала 19 очков и занимает восьмое место в командном зачете чемпионата «Формулы-Е». За команду в этом сезоне выступают бразилец Серхио-Сетте Камара и британец Дэн Тиктум.