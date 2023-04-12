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Российский гонщик Квят в следующем сезоне может перейти в «Формулу-Е»

Ожидается, что он примет участие в тестах новичков в Берлине.
12 апреля 2023 09:58
автор: Александр Евграфов

Российский гонщик Даниил Квят может перейти в «Формуле-Е», сообщает The Race.

По данным источника, в услугах российского бывшего пилота «Формулы-1» заинтересована команда NIO333. Квят уже прошел процедуру подгонки сиденья и отработал на командном симуляторе. Предполагается, что гонщик примет участие в тестах новичков в Берлине, а также принять участие в сессии свободных заездов на сдвоенном этапе в Риме, 15-16 июля.

В нынешнем сезоне 28-летний Квят выступает в составе команды Prema Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе LMP2.

После шести этапов команда NIO333 набрала 19 очков и занимает восьмое место в командном зачете чемпионата «Формулы-Е». За команду в этом сезоне выступают бразилец Серхио-Сетте Камара и британец Дэн Тиктум.

источник: The Race
Российский гонщик Квят в следующем сезоне может перейти в «Формулу-Е»
Ожидается, что он примет участие в тестах новичков в Берлине.
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