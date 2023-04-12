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Брэдл и Пирро заменят Маркеса и Бастьянини на Гран-при Америк

В «Хонде» и «Дукати» назвали пилотов, которые выступят в Остине.
12 апреля 2023 15:41
автор: Александр Евграфов

Стефан Брэдл и Микеле Пирро заменят травмированных Марка Маркеса («Хонда») и Энеа Бастьянини («Дукати») на Гран-при Америк, третьем этапе чемпионата мира MotoGP.

Оба гонщика получили травмы в ходе первого этапа чемпионата мира в Португалии. Бастьянини получил травму во время спринтерской гонки, сломав ключицу, а шестикратный чемпион мира Марк Маркес сломал пястную кость, попав в аварию в основной гонке, сбив Мигеля Оливейру. Участие португальца в третьем этапе пока также под вопросом.

По итогам расследования Маркес был оштрафован проездом двух длинных кругов.

Третий этап состоится 14-16 апреля в Остине, на трассе COTA. Лидером чемпионата является итальянец Марко Бедзекки. Его соотечественник, действующий чемпион мира Франческо Баньяя идет вторым.

источник: «Советский спорт»
Брэдл и Пирро заменят Маркеса и Бастьянини на Гран-при Америк
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