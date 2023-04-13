Ирландский гонщик заводской команды «Hyundai» Крейг Брин погиб во время тестов в Хорватии, сообщила пресс-служба команды.

33-летний пилот команды в чемпионате мира по ралли не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в ограждение. От травм гонщик скончался. Его штурман Джеймс Фултон в аварии не пострадал.

После трех этапов чемпионата мира Брин, перешедший в Hyundai в начале этого года, занимал шестое место в личном зачете, а его команда шла на втором месте в командном.

Четвертый этап чемпионата мира по ралли должен был состояться в Хорватии 23 апреля.