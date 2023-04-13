ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Восьмикратный чемпион по ралли Ожье потрясен гибелью Брина в Хорватии

Брин погиб в аварии в ходе тестов перед четвертым этапом чемпионата.
13 апреля 2023 21:45
автор: Александр Евграфов

Восьмикратный чемпион по ралли Себастьен Ожье заявил, что потрясен гибелью ирландского гонщика заводской команды «Hyundai» Крейга Брина в ходе тестов перед четвертым этапом чемпионата мира в Хорватии.

«У меня нет слов. Все любили Крейга за его неповторимый ирландский характер, за его энтузиазм. Мои мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Крейг, мы будем скучать по тебе», - написал француз в соцсетях.

33-летний Брин погиб в аварии в ходе тестов Ралли Хорватии. Он выступал в ралли с 2009 года, на его счету восемь подиумов. После трех этапов чемпионата мира Брин, перешедший в Hyundai в начале этого года, занимал шестое место в личном зачете, а его команда шла на втором месте в командном.

источник: «Советский спорт»
Восьмикратный чемпион по ралли Ожье потрясен гибелью Брина в Хорватии
Брин погиб в аварии в ходе тестов перед четвертым этапом чемпионата.
13.04.2023 21:45
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик заводской команды «Hyundai» Крейг Брин погиб во время тестов в Хорватии
Гонщик заводской команды «Hyundai» Крейг Брин погиб во время тестов в Хорватии
Его штурман не пострадал во время аварии.
13.04.2023 16:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Брэдл и Пирро заменят Маркеса и Бастьянини на Гран-при Америк
В «Хонде» и «Дукати» назвали пилотов, которые выступят в Остине.
12.04.2023 15:41
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Российский гонщик Квят в следующем сезоне может перейти в «Формулу-Е»
Ожидается, что он примет участие в тестах новичков в Берлине.
12.04.2023 09:58
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик Respol Honda Маркес пропустит Гран-при Америк из-за травмы
Испанец сломал руку в аварии на первом этапе чемпионата мира в Португалии.
12.04.2023 09:41
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
14-летний картингист погиб во время гонки в Венесуэле
Трагедия произошла во время гонки по улицам города
05.04.2023 09:42
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Gresini Racing» Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Аргентины
Действующий чемпион Франческо Баньяя будет стартовать третьим.
01.04.2023 17:51
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Экипаж Сидорковой и Скрябина снялся с первого этапа гонок на выносливость в Сочи
Причина стала снежная буря, нарушившая движение в Ростовской области.
01.04.2023 12:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
Мотогонщик Маркес признал вину в столкновении с Оливейрой на Гран-при Португалии
Испанский гонщик получил двойной штраф – Long Lap.
27.03.2023 00:16
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Райконнен стал 22-м в квалификации на этапе NASCAR, Баттон – 24-м
Поул в Техасе выиграл американец Уильям Байрон.
25.03.2023 19:57
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика