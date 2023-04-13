Восьмикратный чемпион по ралли Ожье потрясен гибелью Брина в Хорватии

Восьмикратный чемпион по ралли Себастьен Ожье заявил, что потрясен гибелью ирландского гонщика заводской команды «Hyundai» Крейга Брина в ходе тестов перед четвертым этапом чемпионата мира в Хорватии.

«У меня нет слов. Все любили Крейга за его неповторимый ирландский характер, за его энтузиазм. Мои мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Крейг, мы будем скучать по тебе», - написал француз в соцсетях.

33-летний Брин погиб в аварии в ходе тестов Ралли Хорватии. Он выступал в ралли с 2009 года, на его счету восемь подиумов. После трех этапов чемпионата мира Брин, перешедший в Hyundai в начале этого года, занимал шестое место в личном зачете, а его команда шла на втором месте в командном.