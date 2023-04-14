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Экс-пилот «Формулы-1» Квят будет выступать за «Ламборджини» под итальянским флагом

Он примет участие в чемпионате мира гонок на выносливость.
14 апреля 2023 15:10
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят будет выступать за заводскую команду «Ламборджини» под итальянским флагом и итальянской гоночной лицензией, сообщает La Gazetta dello Sport.

«Спорт должен объединять людей. У меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну. Я рос в Италии, провел здесь юность, поэтому и выбрал выступление под флагом Италии», - цитирует Квята источник.

В 2022 году Квят должен был выступить в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе российской команды G-Drive, но российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях.

В четверг компания «Ламборджини» объявила о том, что Квят станет пилотом заводской команды и будет пилотировать прототип Lamborghini LMDh. Его партнерами станут французский экс-пилот «Формулы-1» Ромен Грожан, чемпион «Формулы-2» итальянец Мирко Бортолотти и его соотечественник Андреа Кальдарелли. В нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в классе LMP2 в составе команды Prema Racing.

источник: La Gazzetta dello Sport
Экс-пилот «Формулы-1» Квят будет выступать за «Ламборджини» под итальянским флагом
Он примет участие в чемпионате мира гонок на выносливость.
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