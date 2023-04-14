Гоночная машина вылетела на трибуны после аварии в Португалии (видео)

Сессия свободных заездов в чемпионате Porsche Sprint Challenge Iberica на трассе Портиман в Португалии едва не закончилась трагедией после аварии Александр Арейи.

Гонщик команды Monteiros Competiçoes не справился с управлением в первом повороте, пробил защитный барьер и вылетел на трибуны.

Трагедии удалось избежать из-за того, что на трибунах почти не было зрителей, машина приземлилась на пустые места. Гонщик также не пострадал.

Чемпионат Porsche Sprint Challenge Iberica проходит в качестве гонок поддержки чемпионата мира в гонках на выносливость WEC. Второй этап чемпионата состоится в эти выходные - «6 часов Портимана».