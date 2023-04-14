ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гоночная машина вылетела на трибуны после аварии в Португалии (видео)

Трагедии удалось избежать из-за того, что на трибунах почти не было зрителей
14 апреля 2023 18:47
автор: Александр Евграфов

Сессия свободных заездов в чемпионате Porsche Sprint Challenge Iberica на трассе Портиман в Португалии едва не закончилась трагедией после аварии Александр Арейи.

Гонщик команды Monteiros Competiçoes не справился с управлением в первом повороте, пробил защитный барьер и вылетел на трибуны.

Трагедии удалось избежать из-за того, что на трибунах почти не было зрителей, машина приземлилась на пустые места. Гонщик также не пострадал.

Чемпионат Porsche Sprint Challenge Iberica проходит в качестве гонок поддержки чемпионата мира в гонках на выносливость WEC. Второй этап чемпионата состоится в эти выходные - «6 часов Портимана».

Гоночная машина вылетела на трибуны после аварии в Португалии (видео)
Трагедии удалось избежать из-за того, что на трибунах почти не было зрителей
14.04.2023 18:47
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Шварцман примет участие в тестах новичков «Формулы-Е»
Вместе с ним в Берлине поработает и резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.
14.04.2023 17:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Экс-пилот «Формулы-1» Квят будет выступать за «Ламборджини» под итальянским флагом
Он примет участие в чемпионате мира гонок на выносливость.
14.04.2023 15:10
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Восьмикратный чемпион по ралли Ожье потрясен гибелью Брина в Хорватии
Брин погиб в аварии в ходе тестов перед четвертым этапом чемпионата.
13.04.2023 21:45
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик заводской команды «Hyundai» Крейг Брин погиб во время тестов в Хорватии
Гонщик заводской команды «Hyundai» Крейг Брин погиб во время тестов в Хорватии
Его штурман не пострадал во время аварии.
13.04.2023 16:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Брэдл и Пирро заменят Маркеса и Бастьянини на Гран-при Америк
В «Хонде» и «Дукати» назвали пилотов, которые выступят в Остине.
12.04.2023 15:41
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Российский гонщик Квят в следующем сезоне может перейти в «Формулу-Е»
Ожидается, что он примет участие в тестах новичков в Берлине.
12.04.2023 09:58
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик Respol Honda Маркес пропустит Гран-при Америк из-за травмы
Испанец сломал руку в аварии на первом этапе чемпионата мира в Португалии.
12.04.2023 09:41
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
14-летний картингист погиб во время гонки в Венесуэле
Трагедия произошла во время гонки по улицам города
05.04.2023 09:42
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Gresini Racing» Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Аргентины
Действующий чемпион Франческо Баньяя будет стартовать третьим.
01.04.2023 17:51
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика