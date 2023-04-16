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В Испании во время регионального раллийного чемпионата погиб экипаж

Пилот не справился с управлением, машина врезалась в дерево.
В Испании во время регионального раллийного чемпионата погиб экипаж
16 апреля 2023 17:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: marca.com

Раллийный этап регионального чемпионата в Вилла-де-Тинео (Испания) был отменен после трагедии, случившейся в субботу утром, сообщает Marca.

Экипаж автомобиля № 8 под управлением Хулио Сезара Кастрильо не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в дерево. Гонщик погиб на месте, а штурман Франсиско Хавьер Альварес скончался от травм по дороге в госпиталь.

Альварес был штурманом заводской команды «Пежо», а Кастрильо на некоторое время покидал ралли, лишь недавно вернувшись в них вновь.

Ранее, в четверг во время раллийных тестов в Хорватии перед этапом чемпионата мира попал в аварию и погиб гонщик заводской команды «Хендай» Крейг Брин.

источник: Marca
В Испании во время регионального раллийного чемпионата погиб экипаж
В Испании во время регионального раллийного чемпионата погиб экипаж
Пилот не справился с управлением, машина врезалась в дерево.
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