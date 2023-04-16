В Испании во время регионального раллийного чемпионата погиб экипаж

Раллийный этап регионального чемпионата в Вилла-де-Тинео (Испания) был отменен после трагедии, случившейся в субботу утром, сообщает Marca.

Экипаж автомобиля № 8 под управлением Хулио Сезара Кастрильо не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в дерево. Гонщик погиб на месте, а штурман Франсиско Хавьер Альварес скончался от травм по дороге в госпиталь.

Альварес был штурманом заводской команды «Пежо», а Кастрильо на некоторое время покидал ралли, лишь недавно вернувшись в них вновь.

Ранее, в четверг во время раллийных тестов в Хорватии перед этапом чемпионата мира попал в аварию и погиб гонщик заводской команды «Хендай» Крейг Брин.