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Экипаж Квята лишился победы в Португалии из-за ошибки в стратегии и выезда машины безопасности

В классе гиперкаров победу одержал экипаж «Тойоты».
16 апреля 2023 21:04
автор: Александр Евграфов

Экипаж команды Prema, в котором выступает россиянин Даниил Квят, упустил победу на втором этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), который состоялся в Португалии на трассе в Портимане – «6 часов Портимана».

Экипаж Квята долгое время лидировал в своем классе LMP2 вместе с Мирко Бортолотти и Дориан Пин. Команда не стала менять шины в конце гонки, желая сэкономить время, но выехавшая на трассу машина безопасности, ликвидировала все отставания. А после рестарта Квят ничего не смог противопоставить соперникам, у которых были более свежие шины. Экипаж Prema финишировал четвертым.

В классе «гиперкаров» гонку выиграл экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Брэндона Хартли и Рио Хиракавы. Вторым финишировал экипаж «Феррари» в составе Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена. Третье место занял экипаж «Порше» - Кевин Эстр, Андре Лоттерер и Лоуренс Вентхур.

источник: «Советский спорт»
Экипаж Квята лишился победы в Португалии из-за ошибки в стратегии и выезда машины безопасности
В классе гиперкаров победу одержал экипаж «Тойоты».
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