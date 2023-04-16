Экипаж Квята лишился победы в Португалии из-за ошибки в стратегии и выезда машины безопасности

Экипаж команды Prema, в котором выступает россиянин Даниил Квят, упустил победу на втором этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), который состоялся в Португалии на трассе в Портимане – «6 часов Портимана».

Экипаж Квята долгое время лидировал в своем классе LMP2 вместе с Мирко Бортолотти и Дориан Пин. Команда не стала менять шины в конце гонки, желая сэкономить время, но выехавшая на трассу машина безопасности, ликвидировала все отставания. А после рестарта Квят ничего не смог противопоставить соперникам, у которых были более свежие шины. Экипаж Prema финишировал четвертым.

В классе «гиперкаров» гонку выиграл экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Брэндона Хартли и Рио Хиракавы. Вторым финишировал экипаж «Феррари» в составе Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена. Третье место занял экипаж «Порше» - Кевин Эстр, Андре Лоттерер и Лоуренс Вентхур.