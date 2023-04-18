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Михаил Алешин возглавил итальянскую команду «Формулы-4» «ПХМ Рейсинг»

В составе команды выступит российская гонщица Виктория Блохина.
18 апреля 2023 17:24
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот IndyCar Михаил Алешин стал менеджером итальянской гоночной команды «Формулы-4» «ПХМ Рейсинг», которая продлила контракт с российской гонщицей Викторией Блохиной.

«Мы очень рады видеть Викторию Блохину на борту. Второй год она уже выступает в «Формуле-4» и добилась отличного прогресса в прошлом сезоне. Уверены, что она покажет отличные результаты в чемпионате», - цитирует Алешина пресс-служба команды.

В минувшем году российский гонщик Никита Бедрин при поддержке «ПХМ Рейсинг» перешел в «Формулу-3». Менеджером обоих пилотов является Петр Алешин, отец Михаила.

источник:
Михаил Алешин возглавил итальянскую команду «Формулы-4» «ПХМ Рейсинг»
В составе команды выступит российская гонщица Виктория Блохина.
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