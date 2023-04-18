Михаил Алешин возглавил итальянскую команду «Формулы-4» «ПХМ Рейсинг»

Бывший пилот IndyCar Михаил Алешин стал менеджером итальянской гоночной команды «Формулы-4» «ПХМ Рейсинг», которая продлила контракт с российской гонщицей Викторией Блохиной.

«Мы очень рады видеть Викторию Блохину на борту. Второй год она уже выступает в «Формуле-4» и добилась отличного прогресса в прошлом сезоне. Уверены, что она покажет отличные результаты в чемпионате», - цитирует Алешина пресс-служба команды.

В минувшем году российский гонщик Никита Бедрин при поддержке «ПХМ Рейсинг» перешел в «Формулу-3». Менеджером обоих пилотов является Петр Алешин, отец Михаила.