Гонщики «Ягуара» Буэми и Берд стартуют с первой линии на этапе «Формулы-Е» в Берлине

Гонщики команды «Ягуар» Себастьен Буэми и Сэм Берд завоевали первые два места в квалификации к седьмому этапу чемпионата мира «Формулы-Е» в Берлине.

В своей финальной попытке Буэми проехал круг за 1 минуту 5,605 секунды. Со второго места будет стартовать его напарник по команде. Следом расположились гонщики DS и Nio – Стоффель Вандорн и Дэн Тиктум. Для Буэми этот поул стал рекордным – 16-м в карьере в «Формуле-Е».

Лидер чемпионата Паскаль Верляйн будет стартовать с 15-го места.

Стоит отметить, что в этом сезоне, первом для машин третьего поколения «Формулы-Е» обладатель поула еще ни разу не выигрывал гонку.

Гонка в Берлине состоится в субботу вечером. В воскресенье здесь же пройдет восьмой этап чемпионата.