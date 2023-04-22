Гонщик «Ягуар» Митч Эванс выиграл седьмой этап чемпионата мира «Формулы-Е»

Гонщик команды «Ягуар» Митч Эванс выиграл седьмой этап чемпионата мира «Формулы-Е» в Берлине. Для новозеландца эта победа стала второй подряд в чемпионате.

Тройку лучших также составили его напарник Сэм Берд (отставание 1,850 секунды) и Максимилиан Гюнтер из «Мазерати» (+2,738). Обладатель поула Себастьен Буэми финишировал четвертым.

Лидер первенства Паскаль Верляйн, стартовав с 15-го места, финишировал шестым. Это позволило ему удержаться во главе личного зачета. На счету Верляйна теперь 91 очко и он на 13 очков опережает своего ближайшего преследователя Ника Кэссиди.

Восьмой этап чемпионата состоится в воскресенье здесь же, в Берлине, на трассе, проложенной в старом городском аэропорту Темпельхоф.