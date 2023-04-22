Мазепин обратился в суд Канады с требованием отменить веденные в отношении него санкции

Российский гонщик Никита Мазепин обратился в Федеральный суд Канады.

Как сообщает CTV News, 24-летний спортсмен требует отменить санкции, которые были веденные в отношении него в марте. Никита отказался разорвать связи с «Уралкалием», компанией, которой владеет его отец, Дмитрий Мазепин, также находящийся под санкциями.

В марте Европейский суд разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках «Формулы-1». Мазепин может выступать только под нейтральным флагом.

Никита требует обязать министра иностранных дел Канады Мелани Жоли исключить его из санкционного списка и сообщить гонщику результат в течение пяти дней.

Россиянин отмечает, что санкции снижают его шансы на возвращение в «Формулу-1» в следующем году.