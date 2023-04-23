Российский гонщик Николай Грязин стал вторым на этапе раллийного чемпионата мира в Хорватии

Российский пилот Николай Грязин и его штурман Константин Александров стали вторыми на четвертом этапе чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Хорватии в зачете WRC2. Он преодолел 20 спецучастков за 2 часа 59 минут 1 секунду.

Экипаж Грязина проиграл победителю Ралли французу Йоану Росселю 16,1 секунды. Для россиянина этот подиум стал вторым в этом сезоне в WRC2. Ранее Грязин и Александров победили в Ралли Монте-Карло, но позже получили штраф и опустились на второе место.

Победу в основном зачете одержал британец Элфин Эванс на «Тойоте». Это первая победа в чемпионате мира для британского экипажа с 2021 года.

Пятый этап чемпионата Ралли Португалии состоится 14 мая.