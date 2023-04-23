Новозеландец Кэссиди, стартовав восьмым, выиграл восьмой этап чемпионата мира «Формулы-Е»

Новозеландский гонщик Envision Racing Ник Кэссиди на «Ягуаре» выиграл восьмой этап чемпионата мира «Формулы-Е» в Берлине. Стартовав с восьмого места, Кэссиди прорвался вперед и финишировал первым, проехав дистанцию из 40 кругов за 46 минут 34,509 секунды.

Тройку лучших дополнили гонщик «Порше» британец Джейк Деннис, отставший на 0,442 секунды, и двукратный чемпион «Формулы-Е» Жан-Эрик Вернь (+1,292).

Лидером личного зачета по-прежнему остается Паскаль Верляйн, финишировавший седьмым. На его счету 100 очков, но теперь его преимущество над ближайшим преследователем выглядит не так солидно. Кэссиди отстает от Верляйна всего на 4 очка. Вернь с 81 очком занимает третью строчку в чемпионате.

Девятый этап чемпионата состоится 6 мая в Монако. Ранее сообщалось, что гонка может быть отменена из-за забастовки французских энергетиков, грозящих провести акцию «100 дней гнева».