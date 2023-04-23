В Испании погиб еще один раллийный гонщик, чья машина сорвалась с высоты 50 метров

В Испании в ходе спринтерской раллийной гонки попал в аварию экипаж Давиле Лопеса Томико и Наталии Риос Диас. В ходе прохождения спецучастка, машина вылетела за пределы трассы и упала в пропасть, пролетев примерно 50 метров.

Пилот от полученных травм скончался на месте, а штурман была доставлена в госпиталь в тяжелом состоянии. После инцидента организаторы решили отменить гонку.

Это уже не первый трагический случай в раллийных гонках в Испании на этой неделе. Ранее на этапе регионального чемпионата в Вилла-де-Тинео разбился экипаж Хулио Сезара Кастрильо и Франциско Хавьера Альвареса. Оба гонщика скончались от травм.