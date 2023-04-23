Протестующие попытались сорвать гонку «Формулы-Е»

Группа активистов, называющих себя «Последнее поколение», попыталась сорвать гонку восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-Е» в Берлине.

Два члена организации перед самым стартом выбежали на трассу и легли на прямой старт-финиш. Активисты протестовали против выбросов углекислого газа, пытаясь сорвать гонку «Формулы-Е», чьи машины работают исключительно на электроэнергии.

Старт гонки был отложен на несколько минут, пока сотрудники безопасности вывела их с трассы, а впоследствии полиция задержала активистов. Гонку восьмого этапа в Берлине выиграл новозеландец Ник Кэссиди.