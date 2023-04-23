Резервный гонщик «Феррари» Шварцман финишировал седьмым в дебютной гонке чемпионата GT

Российский гонщик Роберт Шварцман дебютировал в чемпионате GT World Challenge Europe, завершив выступление в первой гонке в Монце на седьмом месте.

Резервный гонщик «Феррари» выступает на Ferrari 296 GT3 вместе с Алессио Роверо и Никласом Нильсеном.

По словам Шварцмана, он рад результату, учитывая, что раньше не выступал на данном классе машин.

«Я должен привыкнуть к машине, она требует другого управления, особенно при прохождении поворотов. Я хотел финишировать в первой десятке и набрать очки, я рад, что результат достигнут, надеюсь, что на следующем этапе мы будем сильнее», - цитирует Шварцмана пресс-служба «Феррари».