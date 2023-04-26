На 63-м году жизни умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов. Об этом сообщила пресс-служба гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь... Таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти», - говорится в сообщении.

Добавим, что первая российская медаль на «Дакар» была завоевана в 1991 году, тогда экипаж со Страховым, Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировом заняли второе место.