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Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов

Обстоятельства смерти не уточняются.
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
26 апреля 2023 13:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: Пресс-служба "КАМАЗ-мастер"

На 63-м году жизни умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов. Об этом сообщила пресс-служба гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь... Таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти», - говорится в сообщении.

Добавим, что первая российская медаль на «Дакар» была завоевана в 1991 году, тогда экипаж со Страховым, Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировом заняли второе место.

источник: «КАМАЗ-мастер»
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
Обстоятельства смерти не уточняются.
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