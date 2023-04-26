Организаторы чемпионата MotoGP отменили этап в Казахстане

Международная мотоциклетная федерация, компания Dorna, являющиеся организаторами чемпионата MotoGP объявили об отмене Гран-при Казахстана, который должен был состояться 8, 9 июля этого года.

Причиной отмены стали проблемы с омологацией трассы международного автодрома «Сокол» в совокупности с другими операционными сложностями.

Гран-при Казахстана должен был стать первым этапом в истории чемпионатов MotoGP, проведенным на постсоветском пространстве.

В сообщении устроителей чемпионата отмечается, что казахстанский этап не будет заменен каким-либо другим, а все участники чемпионата будут ждать возможности посетить автодром «Сокол», построенный недалеко от Алматы, в 2024 году.