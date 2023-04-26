Шестикратный чемпион MotoGP Маркес пропустит из-за травмы третий подряд Гран-при

Шестикратный чемпион MotoGP Маркес пропустит свой домашний Гран-при, который пройдет на трассе в Хересе 28-30 апреля, сообщает пресс-служба Repsol Honda.

Испанец не смог в полной мере восстановиться после перелома руки, полученной им во время основной гонки первого этапа чемпионата мира MotoGP в Португалии. Тогда Маркес столкнулся с Хорхе Мартином и португальцем Мигелем Оливейрой. Для Маркеса эта гонка станет третьей, пропущенной в этом сезоне.

Как отмечают в команде, медицинское обследование показало, что восстановление мотогонщика проходит удовлетворительно, но учитывая сложный характер перелома, принято решение отложить начало выступлений. Ожидается, что Маркес вернется на Гран-при Франции 12-14 мая.

После трех этапов чемпионата в личном зачете лидирует итальянец Марко Бедзекки, выступающий за команду, которой руководит семикратный чемпион мира Валентино Росси.