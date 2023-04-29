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Алеш Эспаргаро на «Априлии» выиграл квалификацию Гран-при Испании

Действующий чемпион мира Франческо Баньяя стартует пятым.
29 апреля 2023 13:54
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Априлиа» Алеш Эспаргаро выиграл поул Гран-при Испании, четвертого этапа чемпионата мира MotoGP.

В финале квалификации он проехал круг по трассе в Хересе за 1 минуту 37,216 секунды. Вместе с ним с первой линии будут стартовать гонщик KTM Джек Миллер (+0,221) и пилот «Дукати» Хорхе Мартин (+0,242).

Действующий чемпион мира Франческо Баньяя стартует пятым, Дани Педроса, который выступит в MotoGP впервые с 2018 года – шестым. Лидер чемпионата итальянец Марко Бедзекки на 13-м месте.

В субботу в Хересе пройдет спринтерская гонка, основная гонка этапа стартует в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Алеш Эспаргаро на «Априлии» выиграл квалификацию Гран-при Испании
Действующий чемпион мира Франческо Баньяя стартует пятым.
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