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Биндер на KTM выиграл спринтерскую гонку Гран-при Испании

Для южноафриканского гонщика это уже вторая победа в спринте в этом сезоне.
29 апреля 2023 18:02
автор: Александр Евграфов

Южноафриканский пилот KTM Брэд Биндер выиграл спринтерскую гонку Гран-при Испании, проходящей в Хересе. Ранее Биндер выиграл спринт в Аргентине, прорвавшись с 15-го стартового места.

Вторым финишировал действующий чемпион мира Франческо Баньяя на «Дукати». На третью ступень подиума поднялся еще один гонщик на KTM австралиец Джек Миллер.

Обладатель поула Алеш Эспаргаро упал во время гонки и до финиша не добрался.

Вернувшийся впервые с 2018 года Дани Педроса на KTM сохранил свое шестое место. Лидер чемпионата итальянец Марко Бедзекки финишировал девятым. Благодаря этому отставание Баньяи в личном зачете сократилось до трех очков.

Основная гонка этапа состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Биндер на KTM выиграл спринтерскую гонку Гран-при Испании
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