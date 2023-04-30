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Берман выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку

Британец вошел в историю чемпионата.
30 апреля 2023 12:00

В Баку определился победитель основного заезда Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата «Формулы-2».

Самым быстрым, как и днем ранее во время спринта, стал британский пилот «Према Рейсинг» Оливер Берман. Он преодолел 29 кругов за 57 минут и 23.163 секунды.

Второй результат продемонстрировал Энцо Фиттипальди (+2,315) из «Роден Карлин». Третьим стал Тео Пуршер (+2,607), который пилотировал болид «ART».

Добавим, что Берманн стал вторым пилотом в истории «Формулы-2», который смог выиграть квалификацию, спринт и основную гонку. До британца это удавалось сделать лишь Антонио Джовинацци.

Берман выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку
Британец вошел в историю чемпионата.
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