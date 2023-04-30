Берман выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку

В Баку определился победитель основного заезда Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата «Формулы-2».

Самым быстрым, как и днем ранее во время спринта, стал британский пилот «Према Рейсинг» Оливер Берман. Он преодолел 29 кругов за 57 минут и 23.163 секунды.

Второй результат продемонстрировал Энцо Фиттипальди (+2,315) из «Роден Карлин». Третьим стал Тео Пуршер (+2,607), который пилотировал болид «ART».

Добавим, что Берманн стал вторым пилотом в истории «Формулы-2», который смог выиграть квалификацию, спринт и основную гонку. До британца это удавалось сделать лишь Антонио Джовинацци.