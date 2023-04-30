Чемпион мира Баньяя выиграл гонку в Испании и вернул себе лидерство в чемпионате

Гонщик заводской команды «Дукати» Франческо Баньяя выиграл основную гонку четвертого этапа чемпионата мира MotoGP и вернул себе лидерство в чемпионате.

Тройку лучших составили два пилота на KTM: вторым в гонке финишировал победитель субботнего спринта Брэд Биндер, третьим стал Джек Миллер.

Обладатель поула Алеш Эспарагаро стал пятым. Вернувшийся в гонку впервые с 2018 года Дани Педроса финишировал седьмым.

Предыдущий лидер чемпионата Марко Бедзекки упал на 16-м круге и не смог продолжить гонку.

Баньяя лидирует в чемпионате с 87 очками, у Бедзекки – 65 очков, у Биндера – 62. Пятый этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Франции состоится 12-14 мая в Ле-Мане.