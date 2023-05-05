Гонщик «Априлиа» Оливейра сломал плечо и пропустит французский этап чемпионата мира MotoGP

Гонщик «Априлиа» Мигель Оливейра пропустит Гран-при Франции чемпионата мира MotoGP из-за травмы, полученной на предыдущем этапе, сообщает пресс-служба команды.

Оливейра выбыл из основной гонки в Хересе после столкновения с чемпионом мира 2021 года Фабио Куартараро. По данным медицинского штаба команда, первоначально португальцу было диагностировано повреждение левого плеча, но более глубокое обследование выявило перелом плечевой кости, растяжение связок нижней губы.

Оливейра отказался от операции, но не примет участия в Гран-при Франции в Ле-Мане, который состоится 12-14 мая. Вместо него за команду выступит Лоренцо Савадори.

Ранее Оливейра получил травмы в падении после столкновения с Марком Маркесом на первом этапе чемпионата мира в Португалии. Гонщик вынужден был пропустить Гран-при Аргентины.