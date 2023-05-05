ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гонщик «Априлиа» Оливейра сломал плечо и пропустит французский этап чемпионата мира MotoGP

Португалец получил травму в столкновении на Гран-при Испании.
05 мая 2023 15:02
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Априлиа» Мигель Оливейра пропустит Гран-при Франции чемпионата мира MotoGP из-за травмы, полученной на предыдущем этапе, сообщает пресс-служба команды.

Оливейра выбыл из основной гонки в Хересе после столкновения с чемпионом мира 2021 года Фабио Куартараро. По данным медицинского штаба команда, первоначально португальцу было диагностировано повреждение левого плеча, но более глубокое обследование выявило перелом плечевой кости, растяжение связок нижней губы.

Оливейра отказался от операции, но не примет участия в Гран-при Франции в Ле-Мане, который состоится 12-14 мая. Вместо него за команду выступит Лоренцо Савадори.

Ранее Оливейра получил травмы в падении после столкновения с Марком Маркесом на первом этапе чемпионата мира в Португалии. Гонщик вынужден был пропустить Гран-при Аргентины.

источник:
Гонщик «Априлиа» Оливейра сломал плечо и пропустит французский этап чемпионата мира MotoGP
Португалец получил травму в столкновении на Гран-при Испании.
05.05.2023 15:02
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира Баньяя выиграл гонку в Испании и вернул себе лидерство в чемпионате
Итальянец воспользовался ошибками Бедзекки, завоевавшим в двух гонках лишь одно очко.
30.04.2023 19:31
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Берман выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку
Британец вошел в историю чемпионата.
30.04.2023 12:00
Авто/Мото
Биндер на KTM выиграл спринтерскую гонку Гран-при Испании
Для южноафриканского гонщика это уже вторая победа в спринте в этом сезоне.
29.04.2023 18:02
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Алеш Эспаргаро на «Априлии» выиграл квалификацию Гран-при Испании
Действующий чемпион мира Франческо Баньяя стартует пятым.
29.04.2023 13:54
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Французский штурман Лихтлюхтер погиб в аварии на ралли-рейде
Его напарник, пилот Патрис Гарруст госпитализирован с серьезными ожогами.
26.04.2023 23:04
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Шестикратный чемпион MotoGP Маркес пропустит из-за травмы третий подряд Гран-при
Мотогонщик не примет участия в домашней гонке на трассе в Хересе.
26.04.2023 17:22
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Организаторы чемпионата MotoGP отменили этап в Казахстане
Первый в истории чемпионатов этап на постсоветском пространстве отменен чуть больше чем за два месяца до его проведения.
26.04.2023 16:53
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
Обстоятельства смерти не уточняются.
26.04.2023 13:00
Авто/Мото
автор: Максим Скороходов
Резервный гонщик «Феррари» Шварцман финишировал седьмым в дебютной гонке чемпионата GT
Россиянин дебютировал в новом для себя чемпионате.
23.04.2023 23:56
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика