Комментатор рассказал о нелепой причине провала Алонсо в «500 милях Индианаполиса» в 2019 году

Французский автоспортивный комментатор Жюльен Фебро в эфире Canal Plus рассказал историю о причинах неудачного выступления двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2019 году.

Как сообщил источник, перед квалификацией Алонсо попросил свою команду решить проблему с настройками машины. В «Макларене» нашли выход из сложившейся ситуации, купив настройки у команды «Андретти» за 2 млн долларов, однако машина в квалификации оказалась совершенно неуправляемой. Как выяснилось позднее, причина заключалась в том, что механики «Макларена» выставили настройки в сантиметрах, а не в дюймах.

По итогам квалификации легендарной гонки на «Старой кирпичнице» в 2019 году Алонсо остался лишь 34-м, не сумев пробиться на старт.

Всего на счету Алонсо три попытки участия в «500 милях Индианаполиса». Лучшего результата ему удалось добиться в 2020 году, когда он занял по итогам заезда 21-ю позицию.

Для завоевания «Тройной короны» автоспорта Алонсо не хватает победы именно в 500-мильной гонке – на его счету есть победы в «24 часах Ле-Мана» и Гран-при Монако.

Алосно является двукратным чемпионом «Формулы-1» и обладателем титула в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC)