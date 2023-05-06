Бывший заводской гонщик «Дукати» вернется в MotoGP, чтобы заменить победителя ГП Франции

Бывший гонщик заводской команды «Дукати» Данило Петруччи вернется в MotoGP, чтобы заменить своего коллегу по команде из Борно-Панигале Энеа Бастьянини, сообщает пресс-служба коллектива.

Бастьянини получил серьезную травму на первом этапе чемпионата в Португалии и пропустил гонки в Аргентине и США. В Остине он попытался вернуться в пелотон, но уже во время свободных заездов почувствовал себя плохо и отказался от выступления.

Затем Бастьянини пропустил этап в Испании, и стало известно, что и французскую гонку итальянец также пропустит.

Петруччи ранее выступал за «Дукати», затем перешел в KTM, участвовал в ралли-рейде «Дакар», выиграв один из этапов, а ныне продолжает выступление в мировом Супербайке.

На счету Петруччи в MotoGP две победы и десять подиумов.

Гран При Франции пройдет 13-14 мая в Ле-Мане. В прошлом году победу на этом этапе одержал как раз Бастьянини.