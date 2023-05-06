Хьюз стартует с поула в Монако после штрафа Фенестраза

Британский пилот команды «Макларен» Джек Хьюз будет стартовать с поула на девятом этапе чемпионата мира «Формулы-Е». В финале квалификации он уступил французу Саше Фенестразу, выступающему за «Ниссан».

После окончания квалификации судьи обнаружили, что Фенестраз в финальной попытке превысил допустимую мощность и дисквалифицировали француза, который будет стартовать с второй позиции.

Для Хьюза – это второй поул в этом сезоне. Первый раз он выигрывал квалификацию во второй гонке в Саудовской Аравии. Стоит отметить, что в этом сезоне никому из пилотов, стартующих с поула, не удавалось победить в той же гонке.

Третьим в гонку отправится Норман Нато, следом расположились Макс Гюнтер и Дэн Тиктум. Лидер чемпионата Паскаль Верляйн стартует 12-м.

Гонка в Монако состоится в субботу вечером.