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КАМАЗ выразил соболезнования в связи со смертью штурмана экипажа, победившего на Дакаре 1996 года

Экипаж КАМАЗа в 1996 году выиграл ралли-рейд впервые в своей истории.
07 мая 2023 20:33
автор: Александр Евграфов

Команда «КАМАЗ-Мастер» выразила соболезнования в связи со смертью Анатолия Кузьмина, штурмана команды, победившей в ралли-рейде «Дакар» в 1996 году.

«Команда выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды. Светлая память», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале команды. О причинах смерти не сообщается.

В 1996 году команда в составе пилота Виктора Московских, штурмана Анатолия Кузьмина и механика Наиля Багаветдинова на машине КАМАЗ-49252 победила в «Дакаре» в 1996 году, оставив позади экипаж Карла Лопрайша на «Татре», два года подряд до этого побеждавшего в ралли-рейде.

источник: «КАМАЗ-мастер»
КАМАЗ выразил соболезнования в связи со смертью штурмана экипажа, победившего на Дакаре 1996 года
Экипаж КАМАЗа в 1996 году выиграл ралли-рейд впервые в своей истории.
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