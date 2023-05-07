КАМАЗ выразил соболезнования в связи со смертью штурмана экипажа, победившего на Дакаре 1996 года

Команда «КАМАЗ-Мастер» выразила соболезнования в связи со смертью Анатолия Кузьмина, штурмана команды, победившей в ралли-рейде «Дакар» в 1996 году.

«Команда выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды. Светлая память», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале команды. О причинах смерти не сообщается.

В 1996 году команда в составе пилота Виктора Московских, штурмана Анатолия Кузьмина и механика Наиля Багаветдинова на машине КАМАЗ-49252 победила в «Дакаре» в 1996 году, оставив позади экипаж Карла Лопрайша на «Татре», два года подряд до этого побеждавшего в ралли-рейде.