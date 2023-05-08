Пилоты NASCAR подрались после финиша гонки (видео)

Гонщики серии NASCAR Ноа Грэгсон и Росс Честейн подрались после гонки в Канзас-сити. По ходу заезда 12-го этапа NASCAR Cup Series между ними произошел небольшой контакт, и Грэгсон остался недоволен его исходом.

После непродолжительного обсуждения гоночного инцидента между пилотами завязалась драка, которую пришлось разнимать другим гонщикам и представителям команд.

Победу на этапе завоевал пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин. Для него эта победа стала первой в этом году и 49-я в карьере.