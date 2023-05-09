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Апелляционный суд MotoGP отменил наказание Марка Маркеса

Испанец может принять участие в Гран-при Франции без дополнительных санкций.
09 мая 2023 23:18
автор: Александр Евграфов

Апелляционный суд MotoGP отменил решение стюардов о наказании пилота Repsol Honda Марка Маркеса за аварию, устроенную в основной гонке первого этапа чемпионата мира в Португалии.

Тогда шестикратный чемпион MotoGP не справился с управлением и упал, попутно вынеся португальца Мигеля Оливейру. Оба пилота получили травмы и пропустили следующий этап в Аргентине.

Судьи признали виновным в аварии испанца и наказали в виде проезда двух длинных кругов на следующем этапе, а поскольку в гонке в Аргентине пилот не участвовал, то перенесли наказание на гонку в США.

Однако и в США Маркес не принял участие в гонке. В Honda посчитали, что гонщик отбыл наказание путем не участия на этапе и подали апелляцию, которая была удовлетворена.

Таким образом Маркес, если примет участие в Гран-при Франции, не будет отбывать наказание в Ле-Мане. Этап в Франции состоится 12-14 мая.

источник: MotoGP
Апелляционный суд MotoGP отменил наказание Марка Маркеса
Испанец может принять участие в Гран-при Франции без дополнительных санкций.
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