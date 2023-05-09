Апелляционный суд MotoGP отменил наказание Марка Маркеса

Апелляционный суд MotoGP отменил решение стюардов о наказании пилота Repsol Honda Марка Маркеса за аварию, устроенную в основной гонке первого этапа чемпионата мира в Португалии.

Тогда шестикратный чемпион MotoGP не справился с управлением и упал, попутно вынеся португальца Мигеля Оливейру. Оба пилота получили травмы и пропустили следующий этап в Аргентине.

Судьи признали виновным в аварии испанца и наказали в виде проезда двух длинных кругов на следующем этапе, а поскольку в гонке в Аргентине пилот не участвовал, то перенесли наказание на гонку в США.

Однако и в США Маркес не принял участие в гонке. В Honda посчитали, что гонщик отбыл наказание путем не участия на этапе и подали апелляцию, которая была удовлетворена.

Таким образом Маркес, если примет участие в Гран-при Франции, не будет отбывать наказание в Ле-Мане. Этап в Франции состоится 12-14 мая.