Шестикратный чемпион MotoGP Маркес вернется в гонки на Гран-при Франции

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес примет участие в Гран-при Франции, сообщает пресс-служба команды Repsol Honda.

Гонщик восстановился после перелома первой пястной кости, полученным в аварии на Гран-при Португалии. На первом этапе чемпионата испанец столкнулся со своим соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезался в португальца Мигеля Оливейру, который тоже получил травмы.

Маркес пропустил три следующих этапа по совету врачей, поскольку перелом носил сложный характер.

Ранее Апелляционный суд MotoGP снял с Маркеса штраф в виде проезда двух длинных кругов, который он получил за аварию в Португалии, но так и не смог отбыть на последующих этапах.

Гран-при Франции состоится 12-14 мая и станет 1000-й гонкой в истории MotoGP.