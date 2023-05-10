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Шестикратный чемпион MotoGP Маркес вернется в гонки на Гран-при Франции

Гонщик восстановился после перелома руки и пропуска трех этапов.
10 мая 2023 17:19
автор: Александр Евграфов

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес примет участие в Гран-при Франции, сообщает пресс-служба команды Repsol Honda.

Гонщик восстановился после перелома первой пястной кости, полученным в аварии на Гран-при Португалии. На первом этапе чемпионата испанец столкнулся со своим соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезался в португальца Мигеля Оливейру, который тоже получил травмы.

Маркес пропустил три следующих этапа по совету врачей, поскольку перелом носил сложный характер.

Ранее Апелляционный суд MotoGP снял с Маркеса штраф в виде проезда двух длинных кругов, который он получил за аварию в Португалии, но так и не смог отбыть на последующих этапах.

Гран-при Франции состоится 12-14 мая и станет 1000-й гонкой в истории MotoGP.

источник:
Шестикратный чемпион MotoGP Маркес вернется в гонки на Гран-при Франции
Гонщик восстановился после перелома руки и пропуска трех этапов.
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