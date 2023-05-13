Чемпион мира Баньяя завоевал поул в 1000-й гонке MotoGP

Действующий чемпион мира и лидер чемпионата Франческо Баньяя будет стартовать с поула на Гран-при Франции чемпионата мира MotoGP.

Свой лучший круг по трассе в Ле-Мане гонщик заводской команды «Дукати» проехал за 1 минуту 30,705 секунды. Шестикратный чемпион мира Марк Маркес на «Хонда» был медленнее лидера чемпионата на 0,058 секунды. Дополнит первый стартовый ряд итальянец Лука Марини (+0,137). Напарник Марини Марко Бедзекки стартует седьмым.

В субботу состоится спринтерская гонка, основная гонка этапа стартует в воскресенье.

Предстоящий Гран-при Франции является 1000-й гонкой в истории MotoGP.